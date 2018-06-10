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Глава МИД Италии и генсек НАТО обсудили отношения с РФ и подготовку саммита стран альянса

Международная панорама
10 июня, 19:05 UTC+3 РИМ РИМ 10, июня. /ТАСС

Итальянский министр высказался за более частое проведение встреч альянса с привлечением российских военных руководителей

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РИМ, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези выразил надежду на продолжение и интенсификацию работы Совета Россия - НАТО. Как сообщила в воскресенье пресс-служба дипломатического ведомства, отношения с РФ были одной из тем, которые Моаверо-Миланези обсудил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, прибывшим в итальянскую столицу.

"В ходе беседы была подчеркнута необходимость поддерживать диалог между НАТО и РФ. Итальянский министр выразил особое одобрение в связи с состоявшимся недавно в Брюсселе заседанием Совета Россия - НАТО, а также высказался за более частое проведение таких встреч, расширение обсуждаемых на них тем с привлечением ведущих военных руководителей, следуя политики "двойного пути", которая была утверждена на саммите стран НАТО в Варшаве в 2016 году", - говорится в распространенном по итогам переговоров коммюнике.

Моаверо-Миланези и Столтенберг также обсудили подготовку к саммиту НАТО, который состоится в июле, подчеркнув необходимость усилить фронт безопасности на южных рубежах Европы. Итальянский министр выразил надежду, что на этой встрече на высшем уровне будет подписан совместный политический документ НАТО - ЕС, в котором отразится тема угроз безопасности и совместных ответов на них. Глава МИД Италии пригласил Столтенберга принять участие в ежегодной римской конференции "Средиземноморские диалоги" (MED-2018), которая состоится 22-24 ноября.

В рамках визита в Италию у Столтенберга также состоятся переговоры с премьер-министром страны Джузеппе Конте и министром обороны Элизабеттой Трентой, которые запланированы на понедельник.

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Персоны
Конте, Джузеппе Столтенберг, Йенс
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