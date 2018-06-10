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Глава МИД ФРГ ожидает сложных переговоров министров "нормандской четверки" в Берлине

Международная панорама
10 июня, 21:48 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 10, июня. /ТАСС

Хайко Маас отметил, что интересы и позиции Украины и России по многим вопросам далеки друг от друга

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас

Глава МИД ФРГ Хайко Маас

© Adam Berry/Getty Images

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас исходит из того, что переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), которые пройдут в понедельник в Берлине, будут сложными, но считает, что их возобновление уже само по себе является успехом. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

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"Уже сам факт того, что мы встречаемся спустя 16 месяцев, является успехом, - сказал Маас. - Реализация минских соглашений слишком долго затягивалась - в ущерб жителям Восточной Украины, которые не хотят ничего больше, чем мира".

Глава МИД ФРГ высказал мнение, что "возобновление [переговоров] будет тяжелым". "Интересы и позиции Украины и России по многим вопросам далеки друг от друга", - указал Маас.

Тем не менее, по его словам, "нужно все попробовать для того, чтобы добиться стойкого перемирия, отвода тяжелых вооружений и улучшения гуманитарной ситуации для жителей Донбасса".

"Мы также должны обсудить миссию ООН [в Донбассе]", - добавил он.

Главы МИД РФ, Германии, Франции и Украины проведут в понедельник переговоры на вилле внешнеполитического ведомства Германии Borsig на окраине Берлина. Встреча намечена на 18:30 (19:30 мск).

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