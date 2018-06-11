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Япония сожалеет в связи с прокладкой линии оптической связи на Курилы

Международная панорама
11 июня, 7:01 дата обновления: 11 июня, 7:23 UTC+3

Генсек кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что Токио продолжит "упорные переговоры", направленные на заключение мирного договора с Москвой

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© AP Photo/Carolyn Kaster

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Японии считает южную часть Курил оккупированными территориями и выражает крайнее сожаление в связи с началом работ по прокладке туда волоконно-оптической линии связи. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Эти работы в условиях оккупации, не имеющей юридических оснований, противоречат позиции Японии в отношении северных территорий, - сказал он. - Они вызывают крайнее сожаление". Генсек кабинета подчеркнул, что правительство Японии продолжит "упорные переговоры", направленные на заключение мирного договора с Россией.

Как передает в понедельник информационное агентство Kyodo, Токио уже довел свою позицию до Москвы по этому вопросу через посольство в РФ. Протест, по данным Kyodo, был заявлен также правительству КНР в связи с тем, что к проекту прокладки линии связи привлечена китайская компания.

Накануне газета Sankei сообщила, что российские власти 5 июня уведомили японское Управление безопасности на море (УБМ), которое сочетает функции береговой охраны и спасательной службы, о том, что с 10 июня и по середину октября в южной части Охотского моря будут проводиться работы по соединению Сахалина и южной части Курил линией волоконно-оптической связи.

Госоператор "Ростелеком" планирует завершить ее прокладку к 2019 году. Об этом 15 января заявил президент компании Михаил Осеевский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Проект прокладки оптоволоконного кабеля позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все население Курильских островов, создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие территории. Предполагается, что там будет построена и введена в действие подводная линия по трассе Южно-Сахалинск (остров Сахалин) - Курильск (остров Итуруп) - Южно-Курильск (остров Кунашир) - Крабозаводское (остров Шикотан) с пропускной способностью 40 Гбит/сек.

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