Эксперт: рабочая поездка Пашиняна в Москву 14 июня чрезвычайно важна для Армении

ЕРЕВАН, 11 июня. /ТАСС/. Рабочая поездка в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая намечена на 14 июня, чрезвычайно важна для Еревана. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил политолог, эксперт по международным отношениям, преподаватель нескольких ереванских вузов Сурен Саркисян.

"После удачных переговоров глав МИД России и Армении поездка Пашиняна в Москву является чрезвычайно важным шагом для нашей страны. Просто необходимо иметь прямые контакты с российскими должностными лицами. Я думаю, что у официальной Москвы есть много вопросов, на которые нужны четкие ответы", - заявил эксперт по международным отношениям и подчеркнул, что "единственным человеком, который может ответить на эти вопросы и продолжить эффективный диалог с нашим стратегическим партнером, является премьер Армении".

"Я уверен, что запланированные встречи пройдут успешно и как подобает стратегическим партнерам", - отметил Саркисян. Ранее пресс-служба премьер-министра Армении подтвердила, что 14 июня Пашинян отправится с рабочим визитом в Москву на открытие чемпионатa мира по футболу.