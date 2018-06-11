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Глава Люксембургского форума: перспектив продления Договора СНВ между РФ и США пока нет

Международная панорама
11 июня, 12:41 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 11, июня. /ТАСС

По словам эксперта, "режимы контроля над ядерными вооружениями продолжают деградировать"

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ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор считает, что перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях после 2021 года пока нет. Такое мнение он высказал в понедельник на заседании конференции в Женеве.

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"На сегодняшний день отсутствуют перспективы нового договора между Россией и США", - полагает Кантор.

"Режимы контроля над ядерными вооружениями продолжают деградировать, - продолжил эксперт. - Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности сейчас под угрозой, поскольку Россия и США не могут устранить взаимные претензии". По его словам, "беспрецедентная за почти пять десятилетий пауза в переговорах по стратегическим вооружениям продолжается".

Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан на международной конференции 24 - 27 мая 2007 года в Люксембурге. С момента своего образования форум провел 26 конференций с участием ведущих экспертов в сфере ядерной безопасности, сокращения вооружений и нераспространения ядерного оружия. Принятые на конференциях документы направляются в ООН, МАГАТЭ и др. международные организации.

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