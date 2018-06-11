Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко надеется, что Украина к 2030 году будет членом ЕС и НАТО

Международная панорама
11 июня, 16:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, июня. /ТАСС

Ранее президент страны уже говорил, что членство в Североатлантическом альянсе является стратегической целью Киева

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина к 2030 году будет членом Евросоюза и НАТО. Об этом он заявил в понедельник на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.

"Ключевое, о чем я мечтаю - две вещи. Я очень хочу, чтобы до 2030 года Украина была членом Европейского Союза, а это влечет за собой уже львиную долю ваших пожеланий. И я очень хочу, чтобы Украины до 2030 года была членом Североатлантического союза", - сказал он.

В декабре 2014 года украинский парламент отказался от внеблокового статуса государства. Тогда Порошенко заявил, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. Он также особо подчеркивал, что членство в НАТО является стратегической целью страны. В 2015 году глава государства сказал, что вынесет вопрос о вступлении страны в НАТО на всеукраинский референдум, но лишь тогда, когда Украина будет к этому готова.

В свою очередь генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг отметил, что, несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса, страна еще очень нескоро сможет стать членом организации. Эксперты также полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Столтенберг, Йенс Порошенко, Петр Алексеевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
США расширили антироссийские санкции
4
В Минобороны РФ заявили, что боевики в Сирии при поддержке США готовят провокацию с хлором
5
Войска Сирии и ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в направлении Пальмиры
6
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости