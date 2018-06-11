Порошенко надеется, что Украина к 2030 году будет членом ЕС и НАТО

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Украина к 2030 году будет членом Евросоюза и НАТО. Об этом он заявил в понедельник на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.

"Ключевое, о чем я мечтаю - две вещи. Я очень хочу, чтобы до 2030 года Украина была членом Европейского Союза, а это влечет за собой уже львиную долю ваших пожеланий. И я очень хочу, чтобы Украины до 2030 года была членом Североатлантического союза", - сказал он.

В декабре 2014 года украинский парламент отказался от внеблокового статуса государства. Тогда Порошенко заявил, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. Он также особо подчеркивал, что членство в НАТО является стратегической целью страны. В 2015 году глава государства сказал, что вынесет вопрос о вступлении страны в НАТО на всеукраинский референдум, но лишь тогда, когда Украина будет к этому готова.

В свою очередь генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг отметил, что, несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса, страна еще очень нескоро сможет стать членом организации. Эксперты также полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.