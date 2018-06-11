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Лукашенко заявил об интересах Белоруссии в развитии всестороннего партнерства с Арменией

Международная панорама
11 июня, 17:12 UTC+3 МИНСК МИНСК 11, июня. /ТАСС

По его словам, фундаментом плодотворного сотрудничества двух государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между народами

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МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Белоруссия заинтересована в укреплении всестороннего партнерства с Арменией, в том числе в рамках реализации интеграционных инициатив. Об этом говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, направленном армянскому коллеге Армену Саркисяну по случаю 25-летия дипломатических отношений между странами, сообщает в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"За прошедшую четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог, - отметил Лукашенко. - В Белоруссии заинтересованы в продолжении и укреплении всестороннего партнерства с Арменией, в том числе в рамках реализации интеграционных инициатив и новых совместных проектов в разных сферах".

По его словам, фундаментом плодотворного сотрудничества двух государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между народами.

Саркисян в своем поздравительном послании выразил уверенность, что интенсивный политический диалог, практические шаги по раскрытию потенциала армяно-белорусского взаимодействия, наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в полной мере отвечают долгосрочным интересам развития обеих стран. "Убежден, что еще более тесное взаимодействие Еревана и Минска в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также на многосторонних международных площадках, будет и впредь играть важную роль в динамичном развитии всего комплекса партнерства наших государств", - отметил президент Армении.

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