Лукашенко заявил об интересах Белоруссии в развитии всестороннего партнерства с Арменией

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Белоруссия заинтересована в укреплении всестороннего партнерства с Арменией, в том числе в рамках реализации интеграционных инициатив. Об этом говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, направленном армянскому коллеге Армену Саркисяну по случаю 25-летия дипломатических отношений между странами, сообщает в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"За прошедшую четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог, - отметил Лукашенко. - В Белоруссии заинтересованы в продолжении и укреплении всестороннего партнерства с Арменией, в том числе в рамках реализации интеграционных инициатив и новых совместных проектов в разных сферах".

По его словам, фундаментом плодотворного сотрудничества двух государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между народами.

Саркисян в своем поздравительном послании выразил уверенность, что интенсивный политический диалог, практические шаги по раскрытию потенциала армяно-белорусского взаимодействия, наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в полной мере отвечают долгосрочным интересам развития обеих стран. "Убежден, что еще более тесное взаимодействие Еревана и Минска в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также на многосторонних международных площадках, будет и впредь играть важную роль в динамичном развитии всего комплекса партнерства наших государств", - отметил президент Армении.