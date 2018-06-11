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Алиев в послании Путину отметил высокий уровень азербайджано-российских отношений

Международная панорама
11 июня, 17:21 UTC+3 БАКУ БАКУ 11, июня. /ТАСС

Президент также отметил активную роль Москвы на международной арене

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БАКУ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.

"Сердечно поздравляю вас с государственным праздником - Днем России. Дружественная Россия сегодня успешно решает вопросы по совершенствованию государственного управления, устойчивому развитию и модернизации экономики, повышению благосостояния народа", - говорится в телеграмме, адресованной Владимиру Путину. Ее текст размещен в понедельник на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев также отметил активную роль России на международной арене. "Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских двусторонних отношений, наглядно отражающий плодотворное сотрудничество и тесное взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов", - подчеркивается в телеграмме.

"Уверен, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией в интересах наших народов и стран, традиционно связанных тесными узами дружбы и добрососедства", - говорится в послании Алиева.

Президент Азербайджана пожелал российскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем россиянам - мира и благополучия.

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