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Мэй: для возвращения России в G8 необходимо, чтобы она изменила свою позицию по Крыму

Международная панорама
11 июня, 19:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, июня. /ТАСС

Британский премьер-министр подтвердила, что президент США Дональд Трамп поднимал на саммите вопрос о возвращении объединения к формату G8

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ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Для возвращении России в формат "большой восьмерки" необходимо, чтобы она изменила свою позицию по крымскому вопросу. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник перед парламентариями с отчетом о своем участии в саммите "семерки" в Канаде.

Подтвердив, что президент США Дональд Трамп поднимал на саммите вопрос о возвращении объединения к формату G8, Мэй сказала: "Есть веская причина, почему Группа восьми превратилась в "семерку" - это произошло в результате незаконной аннексии Россией Крыма. И ответ, который я давала как в частном порядке, так и публично на вопрос, может ли Россия вернуться за круглый стол, заключается в том, что любые разговоры об этом не могут вестись, пока Россия не изменит своей позиции".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев и страны Запада отказались признавать Крым частью России.

Старый формат

Группа семи - неформальное объединение экономически развитых стран, в которое входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Их основные заявленные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем.

В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. Впервые президент РФ как равноправный партнер был приглашен на саммит G7 в Неаполе в 1994 году. С тех пор встречи проводились в формате "восьмерки".

В 2014 году председательство в клубе перешло к РФ, саммит планировалось проводить в Сочи, но из-за событий на Украине и возникновения напряженности с государствами Запада после присоединения Крыма к России встреча была перенесена в Брюссель и прошла без российского участия. Объединение приняло решение вернуться к формату "семерки".

Канада в 2018 году председательствует в "семерке". Саммит G7 прошел 8-9 июня на курорте Ла Мальбе в провинции Квебек.

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Саммит G7 в Канаде Кризис на Украине
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