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Встреча глав МИД "нормандской четверки" завершилась в Берлине

Международная панорама
12 июня, 0:05 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, июня. /ТАСС

Переговоры продолжались более четырех часов

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БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" завершилась в Берлине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Встреча, включая рабочий ланч, продолжалась более четырех часов.

В ближайшие минуты участники подведут итоги переговоров. Как ожидается, с общим заявлением выступят главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан, российский министр Сергей Лавров и украинский - Павел Климкин сделают заявления по отдельности.

Принятия каких-либо документов по итогам встречи не ожидается, хотя ранее российская сторона указывала на необходимость общего заявления министерской "четверки" по разводу сил у Станицы Луганской (ЛНР) и подтверждению "формулы Штайнмайера" по выборам в Донбассе.

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Персоны
Маас, Хайко Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович Климкин, Павел Анатольевич
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