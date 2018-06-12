Встреча глав МИД "нормандской четверки" завершилась в Берлине

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" завершилась в Берлине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Встреча, включая рабочий ланч, продолжалась более четырех часов.

В ближайшие минуты участники подведут итоги переговоров. Как ожидается, с общим заявлением выступят главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан, российский министр Сергей Лавров и украинский - Павел Климкин сделают заявления по отдельности.

Принятия каких-либо документов по итогам встречи не ожидается, хотя ранее российская сторона указывала на необходимость общего заявления министерской "четверки" по разводу сил у Станицы Луганской (ЛНР) и подтверждению "формулы Штайнмайера" по выборам в Донбассе.