В США сенатор подготовил законопроект, препятствующий возвращению России в G8

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Член Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) разработал поправку к законопроекту об ассигнованиях на военные нужды, призванную препятствовать возможному возвращению России в состав Группы восьми. Поводом для этого шага стали высказывания президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе перед отъездом на саммит "большой семерки" в Канаду и непосредственно на этой встрече на высшем уровне высказался за восстановление формата "восьмерки".

Как говорится в тексте поправки, предложенной Менендесом, Трампу следует "немедленно отказаться от <...> заявления от 9 июня 2018 года", в котором он "призвал к возвращению России в Группу семи". Кроме того, главе Белого дома, как утверждается в законопроекте Менендеса, необходимо "ясно объявить, что Российская Федерация не будет вновь допущена в Группу семи, пока она <...> не прекратит усилия, направленные на подрыв мирового порядка, основанного на правилах, а также не прекратит незаконную оккупацию Крыма".

Группа семи (G7) - это объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".

Москва сдержанно отреагировала на заявления Трампа, поддержанные Италией. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия никогда не просилась назад в Группу восьми.