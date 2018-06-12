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NYT: в проект коммюнике саммита США - КНДР входят вопросы денуклеаризации и безопасности

Международная панорама
12 июня, 3:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июня. /ТАСС

Пока неизвестно, будет ли в документе определен график действий Пхеньяна по отказу от ядерных вооружений, отмечает издание

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НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Проект итогового коммюнике саммита США - КНДР включает три раздела: вопросы денуклеаризации, гарантии безопасности для КНДР и перечень мер, которые должны принять обе стороны. Об том сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на лицо, проинформированное о ходе подготовки документа.

Пока неясно, сумели ли американские представители добиться от Пхеньяна более детальных заявлений относительно денуклеаризации, отметила газета. Неясно также, будет ли в документе определен график действий КНДР по отказу от ядерных вооружений, а также приведены подробные данные о масштабах ядерной программы КНДР и упоминание о санкциях, отмены которых добивается Пхеньян. Среди возможных шагов газета называет открытие американского дипломатического представительства в Пхеньяне.

Первый в истории американо-северокорейский саммит начнется во вторник в 09:00 по местному времени (04:00 мск) в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Трамп и Ким Чен Ын, как ожидается, будут обсуждать перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.

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