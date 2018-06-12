Глава МИД Литвы надеется найти ключ к будущим отношениям с Россией

ВИЛЬНЮС, 12 июня. /ТАСС/. Литва рассчитывает на то, что ей удастся найти новый ключ к отношениям с Российской Федерацией. Об этом во вторник во время встречи в Вильнюсе с Геннадием Бурбулисом, бывшим государственным секретарем РФ при президенте Борисе Ельцине, заявил глава МИД балтийской республики Линас Линкявичюс.

По его словам, на различные форумы в Литву регулярно прибывают представители тех российских кругов, которые якобы не поддерживают нынешний политический курс Москвы. "Надеюсь, что в дискуссиях с ними о будущем двусторонних отношений нам удастся найти новый ключ к их формированию", - заявил шеф литовского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, не все россияне поддерживают политику властей и зачастую "увязывают свое будущее с Западом и Европой".