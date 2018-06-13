Контактная группа проведет встречу после "полезных" нормандских переговоров

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Представители Киева, ОБСЕ, РФ и республик Донбасса проведут в среду в Минске очередную встречу контактной группы по урегулированию на востоке Украины на фоне завершившихся во вторник ночью переговоров глав МИД "нормандской четверки". Министры иностранных дел Франции, Германии, России и Украины на встрече в Берлине, в частности, обсуждали тему возможной миссии ООН в Донбассе, гуманитарную проблематику, а также вопросы безопасности и выполнение "формулы Штайнмайера".

Часть этих тем ляжет в основу повестки контактной группы и ее рабочих подгрупп.

Полезная встреча в Берлине

Участники "четверки" сообщили, что провели "очень конструктивный" диалог по ситуации в Донбассе и договорились по нескольким важным пунктам мирного урегулирования.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, встреча была очень полезной, хотя всех проблем решить не удалось. При этом он подчеркнул, что министры "в очередной раз посмотрели на всю ситуацию - и в сфере безопасности, в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем". По его словам, они также подтвердили незыблемость минских договоренностей. "Решающее значение имеет подтверждение всеми участниками встречи незыблемости минских договоренностей, хотя, конечно, у нас есть вопросы о том, как наши украинские коллеги к этим договоренностям относятся", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что министры "провели очень подробный, очень открытый и конструктивный диалог друг с другом". "Пусть мы достигли взаимопонимания и не по всем вопросам, но наметили по ряду важных пунктов общий путь", призванный способствовать реализации минских договоренностей, подчеркнул он.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан уточнил, что стороны в ходе переговоров "договорились по шести главным пунктам". Так, по его словам, речь идет "о необходимости долговременного прекращения огня, отводе тяжелого вооружения, отводу войск в трех пилотных зонах и о разминировании всего региона". Кроме того, отметил Ле Дриан, министры условились "обеспечить условия деятельности наблюдателей ОБСЕ".

Ситуация с безопасностью и разведение сил

На повестке контактной группы прежде всего стоит тема безопасности в Донбассе на волне участившихся обстрелов и увеличения числа жертв среди мирного населения.

Ситуация обострилась после провозглашения Киевом нового формата силовой операции в Донбассе и перехода к активному наступлению на населенные пункты в серой зоне. Ухудшение с безопасностью зафиксировала и Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг подчеркнул, что вместо разведения сил и средств миссия наблюдает "расширение присутствия сторон и столкновения" вдоль линии соприкосновения. Он также сообщил об 11 погибших и 32 раненых в Донбассе в мае мирных жителях.

Как отметили в ЛНР, предыдущая минская встреча в подгруппе по безопасности была прервана из-за того, что представители Киева заявили о своем нежелании вести переговоры с представителями республик. В Донбассе надеются, что на ближайшем заседании будут обсуждены меры по обеспечению режима прекращения огня.

Необходимость конкретных шагов по нормализации обстановки в Донбассе обсуждали и главы МИД "нормандской четверки", особое внимание они уделили разведению сил в трех населенных пунктах - Петровском, Золотом и Станице Луганской, - которые были обозначены еще осенью 2016 года на саммите лидеров "четверки". В первых двух пунктах стороны конфликта выполнили договоренности и отвели вооружение. "Однако с тех пор украинские вооруженные силы вернулись в эти так называемые серые зоны", - констатировал Лавров, отметив, что в Станице Луганской разведения так и не произошло.

По словам главы МИД РФ, участники переговоров акцентировали внимание на требовании Киева начать разведение только в случае семи дней полной тишины, полного соблюдения прекращения огня. Он уточнил, что в ходе встречи были представлены факты и свидетельства того, что мониторинговая миссия ОБСЕ "более 20 раз фиксировала семидневные и более периоды полного соблюдения режима прекращения огня". "Несмотря на это украинская сторона отказывается выполнять договоренности лидеров нормандского формата о разведении сил и средств", - подчеркнул глава российского дипведомства.

Разминирование

Еще одной ключевой темой остается вопрос с разминированием территорий. В ООН и других международных организациях не раз обращали внимание, что восток Украины превратился в один из самых заминированных регионов мира, из-за чего погибает большое число местных жителей.

По итогам "четверки" Ле Дриан объявил, что Франция и Германия готовы участвовать в работах по разминированию. По его словам, Париж и Берлин "намерены предоставить дополнительные средства и обеспечить необходимую экспертизу". Также глава МИД Франции призвал к лучшей защите гражданских объектов, особенно Донецкой фильтровальной станции.

Обмен пленными

В гуманитарной подгруппе контактной группы, по данным провозглашенной Луганской народной республики, планируется согласование списков обмена пленных. "Представители ЛНР и ДНР (провозглашенной Донецкой народной республики) уже подали свои предложения по спискам обмена, однако представители Киева стремятся уходить от прямого диалога по верификации списков с представителями республик. В значительной степени это ярко демонстрирует стремление Киева не к освобождению удерживаемых лиц, а к затягиванию процесса переговоров", - отметил представитель ЛНР в политической подгруппе минской Контактной группы Родион Мирошник.

Последний крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре прошлого года. Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 человека и получил 73. Представители сторон тогда же сообщили, что освобождение пленных не завершено, и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году процесс был продолжен, однако до сих пор никаких новых договоренностей достигнуто не было. Согласно Минским соглашениям, стороны конфликта в Донбассе должны провести обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех".

"Формула Штайнмайера"

Самым острым вопросом в дискуссиях участников минских переговоров уже который год остается политическое урегулирование. Именно здесь уже очень давно не было никакого прогресса.

Предложенная в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта в Донбассе предполагала введение в действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день проведения местных выборов в Донбассе и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах. Участниками переговоров был поддержан этот план, однако статуса официального документа с необходимостью исполнения сторонами конфликта он не получил.

На минувшей встрече "четверки" главы МИД вернулись к обсуждению этого вопроса. По словам Лаврова, Германия и Франция поддержали позицию России о необходимости юридического закрепления "формулы Штайнмайера". "До сих пор наши украинские коллеги не позволяют этой формуле, этой договоренности лидеров лечь на бумагу и обрести какую-то юридическую значимость. Сегодня мы об этом тоже говорили, и наши французские и германские коллеги нас в этом поддержали", - отметил он.

Как подчеркнул глава МИД ФРГ Хайко Маас, консультации экспертов по этому вопросу будут продолжены.

"Минск" против "четверки"

За несколько дней до встречи "нормандской четверки" президент Украины Петр Порошенко выступил с радикальным заявлением, что для Киева никакого "минского формата переговоров нет", а есть только нормандский, что поставило под вопрос желание Украины выполнять сами Минские соглашения.

В Донбассе это расценили как отказ Порошенко от своих международных обязательств. "После клятв Порошенко о его приверженности выполнению минских соглашений и их безальтернативности заявление о том, что минский формат не существует, является, как минимум, неадекватным, а по своей сути может рассматриваться международным сообществом, и в первую очередь гарантами минских соглашений в лице Германии и Франции, как отказ Украины от выполнения взятых на себя международных обязательств", - отметил представитель ЛНР Родион Мирошник.

Он напомнил, что "существование контактной группы (минского формата), в которую входят ОБСЕ, Россия, Украина, ЛНР и ДНР, закреплено Комплексом мер по выполнению минских соглашений, подписанным Леонидом Кучмой по поручению Порошенко". "А сам Порошенко подписал Декларацию в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, которая содержит норму: "Лидеры будут и впредь привержены выполнению Минских соглашений", - подчеркнул представитель ЛНР.