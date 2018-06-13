Представители Ирана, России и Турции проведут встречу по Сирии в Женеве

ТАСС, 13 июня. Высокопоставленные представители Ирана, России и Турции на следующей неделе в Женеве обсудят формирование сирийского Конституционного комитета. Об этом говорится в заявлении специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, распространенном в среду.

"Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура пригласил официальных представителей Ирана, России и Турции в Женеву для консультаций 18 и 19 июня 2018 года для обсуждения создания конституционного комитета. Они приняли приглашение", - говорится в заявлении. Отмечается, что в обсуждении допускается участие и других стран.

Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Эта структура совместно с де Мистурой должна заняться подготовкой предложений для конституции страны. Кандидатами в комитет утверждены 150 человек: 100 из них - представители правительства и внутренней (умеренной) оппозиции, 50 - кандидаты от внешней оппозиции. При этом эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек.