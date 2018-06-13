Омбудсмен Украины отправилась в Россию для посещения украинских заключенных

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова отправилась в Российскую Федерацию для посещения украинских заключенных. Об этом в среду сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - написал он в Twitter.

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко 9 июня достигли во время телефонного разговора договоренности о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. В этот же день Порошенко поручил Денисовой посетить в ближайшее время заключенных в России и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

В свою очередь украинский омбудсмен сообщила, что переговорила с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, обсудив предстоящие поездки. Она также приступила к формированию списка заключенных, который планирует передать российской коллеге.

Омбудсмен Украины уточнила, что планирует начать визит с Москвы, а дальше поехать к украинским заключенным в Крыму, где намерена проверить условия заключения, соблюдения российского законодательства и выполнение Россией международной конвенции относительно граждан Украины.