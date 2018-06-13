AFP: Великобритания запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с ситуацией в Ходейде

ТАСС, 13 июня. Великобритания требует провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в йеменском городе Ходейда. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse.

По данным телеканала Al Jazeera, правительственные силы Йемена совместно с коалицией во главе с Саудовской Аравией начали в среду военную операцию "Золотая победа" по захвату города-порта Ходейда, удерживаемого мятежными формированиями "Ансар Аллах" (хуситы).

Ранее официальный представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке предупредил, что наступление на Ходейду и длительная осада города подвергнут угрозе жизнь и безопасность 250 тыс. человек. По оценкам ООН, в районе Ходейды проживают по меньшей мере 600 тыс. человек. В свою очередь специальный посланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс выразил чрезвычайную обеспокоенность эскалацией конфликта в Йемене из-за начавшейся военной операции в портовом городе Ходейда и призвал противоборствующие стороны проявить сдержанность и присоединиться к политическому регулированию ситуации.