Сингапур заработал около $5,3 млн за счет журналистов, освещавших саммит США - КНДР

СИНГАПУР, 14 июня. /ТАСС/. Сингапур заработал около $5,3 млн только за счет пребывания журналистов, освещавших саммит КНДР - США. Об этом сообщает в четверг газета The Straits Times, цитируя старшего научного сотрудника института Ngee Ann Polytechnic Майкла Чиама.

По его словам, встречу двух лидеров освещали около 4 тыс. представителей СМИ, в среднем каждый из них провел здесь три дня и потратил как минимум $449 в сутки, в том числе на проживание, питание, перемещение и прочее. Кроме того, эксперт предполагает, что расходы делегации США были намного выше, учитывая специфику их работы по подготовки визита Дональда Трампа, а также непосредственно саммита.

Одновременно компания Meltwater, которая оценивает медиа-эффективности, в том числе рекламный рынок, работу социальных сетей, прогнозирует, что прошедший саммит принесет Сингапура прибыль в размере не менее $524 млн. Такая оценка строится на подсчете количества упоминаний в мировых СМИ, охвате аудитории, цитируемости местных гостиниц, достопримечательностей и прочее.

Власти страны ранее заявили, что расходы на проведение саммита составили около $15 млн долларов. При этом на обеспечение безопасности потратили примерно половину этой суммы. Еще около $3,7 млн - на организацию и обслуживание медиацентра, который принял около 2,5 тыс. журналистов.

О том, куда было израсходовано еще примерно $3,7 млн долларов, правительство не говорит. Эксперты предполагают, что эти деньги пошли на оплату пребывания делегации КНДР.