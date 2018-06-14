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Помпео назвал саммит Трампа и Ким Чен Ына поворотным моментом в отношениях с КНДР

Международная панорама
14 июня, 7:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, июня. /ТАСС

Госсекретарь также подчеркнул важность тесной работы США с Южной Кореей и Японией для урегулирования ситуации на Корейском полуострове

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Госсекретарь США Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Прошедший в Сингапуре саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына является поворотным моментом в отношениях между двумя странами. Об этом заявил в четверг госсекретарь Майкл Помпео на совместной пресс-конференции в Сеуле с главами МИД Республики Корея и Японии - Кан Гён Хва и Таро Коно.

"Саммит президента Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, прошедший два дня назад, - поворотный момент в отношениях между США и Северной Кореей, - отметил глава американского внешнеполитического ведомства. - Публично взятые на себя Ким Чен Ыном обязательства осуществить полную денуклеаризацию - важный шаг в направлении продолжительного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии и, по сути, на всей планете. Как отметил президент Трамп, это будет не разовое действие, а процесс, и тесная работа США с союзниками - Республикой Кореей и Японией - исключительна важна для успешного завершения данного процесса".

По словам Помпео, в ходе обсуждений, прошедших в Сеуле с коллегами из Южной Кореи и Японии, были подтверждены обязательства всех трех сторон "продолжать совместную работу, нацеленную на достижение полной, необратимой и подлежащей проверке денуклеаризации". "Важно тесно координировать наши усилия в течение всего процесса денуклеаризации", - добавил госсекретарь. Его высказывания на пресс-конференции транслировали американские телекомпании.

Помпео в Сеуле также провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, с которым обсудил, как отметил в распространенном заявлении Госдепартамент, "последующие шаги в рамках общего подхода к Северной Корее". Прямо из южнокорейской столицы госсекретарь в четверг направится в Пекин, где расскажет китайскому коллеге Ван И, как проходили переговоры в Сингапуре.

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ван И Коно, Таро Мун Чжэ Ин Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Китай Япония Сингапур Республика Корея
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