Макрон заверил Конте, что не хотел оскорбить Италию в связи с ситуацией вокруг Aquarius

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил премьер-министра Италии Джузеппе Конте, что не позволял себе каких-либо оскорбительных высказываний в адрес Италии в ходе конфликта, возникшего в последние дни между двумя странами в связи с судьбой корабля с мигрантами Aquarius. Об этом сообщила администрация президента Франции по итогам телефонного разговора, состоявшегося в ночь на четверг между двумя политиками.

Согласно данным администрации, Макрон заявил в ходе переговоров с Конте, что он "не делал каких-либо высказываний, способных оскорбить Италию и ее народ". "В ходе переговоров был обсужден вопрос о корабле Aquarius, и обе стороны изложили свою позицию", - говорится в заявлении.

Также Макрон и Конте высказали мнение, что "Италии и Франции следует углубить их сотрудничество как на двустороннем, так и на европейском уровне с тем, чтобы проводить эффективную политику в сфере миграции с теми странами, откуда прибывают мигранты, а также со странами их транзита". Кроме того, политики достигли согласия относительно того, что необходимо, чтобы на ближайшем саммите ЕС, который пройдет в конце июня, были выдвинуты новые инициативы, которые следует совместно обсудить.

Администрация президента Франции также подтвердила, что ранее намеченный на пятницу визит итальянского премьер-министра в Париж состоится.

Причиной возникновения дипломатической напряженности между Италией и Францией стали заявления пресс-секретаря Макрона Бенжамена Гриво о "циничных и безответственных" действиях властей Италии в связи с ситуацией вокруг судна неправительственной организации SOS Mediterranee Aquarius, перевозившего более 600 спасенных мигрантов, которому в минувшее воскресенье не дали причалить у итальянских берегов. Данное решение было принято министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который ставит своей целью борьбу с незаконной перевозкой мигрантов, считая НПО пособниками этого нелегального бизнеса. В итоге Aquarius с мигрантами согласилась принять Испания.

Заявление пресс-секретаря французского лидера было воспринято в Италии с возмущением. Как дали понять источники в президентском Квиринальском дворце, глава государства Серджо Маттарелла разделяет мнение о том, что Франция должна принести извинения за "недопустимые оценки" в отношении дружественной страны.