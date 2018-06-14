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Reuters: Де Мистура 25 июня обсудит ситуацию в Сирии с США и союзниками

Международная панорама
14 июня, 15:03 UTC+3

Сообщается, что эти переговоры пройдут после того, как спецпосланник генерального секретаря ООН проведет встречу с представителями Ирана, России и Турции

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ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что 25 июня он проведет встречу с официальными представителями США и их союзников. Об этом он сообщил в четверг на брифинге в Женеве.

"Я приглашаю старших официальных лиц Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии, Соединенного Королевства и США - так называемую "малую группу" стран на консультации здесь, в Женеве, в штаб-квартире ООН", - сказал он. "Я хочу обсудить с ними вопросы и услышать об их взглядах", - добавил эмиссар ООН. Из США уже получено подтверждение участия в этой встрече, которая намечена на 25 июня.

Де Мистура напомнил, что эта встреча состоится после намеченных на 18-19 июня консультации с представителями Ирана, России и Турции по вопросу о формировании конституционного комитета Сирии.

По словам спецпосланника, усилия по поиску политического урегулирования в Сирии "становятся более интенсивными". Он напомнил о своих поездках в Турцию, Иран и Египет, при этом в Турции состоялась встреча с представителями сирийской оппозиции.

Де Мистура позитивно оценил тот факт, что Дамаск уже передал ему список из 50 кандидатов в состав конституционного комитета. От сирийской оппозиции такой список пока не получен. Как подчеркнул эмиссар, в настоящий момент "ведется серьезная работа по подготовке списка оппозиции". "Полагаю, что имеет потребность в продвижении на этом направлении", - сказал он.

Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Эта структура совместно с де Мистурой должна заняться подготовкой предложений для конституции страны. Кандидатами в комитет утверждены 150 человек: 100 из них - представители правительства и внутренней (умеренной) оппозиции, 50 - кандидаты от внешней оппозиции. При этом эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек.

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Де Мистура, Стаффан
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