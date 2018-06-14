СМИ: баварские консерваторы грозят партии Меркель выходом из фракции в Бундестаге

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Христианско-социальный союз (ХСС) грозит выйти из единой парламентской фракции с партией Христианско-демократический союз (ХДС), главой которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель, если ХДС не пойдет навстречу предложениям баварских консерваторов по беженцам. Об этом сообщила в четверг газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на источники в ХСС.

"Ситуация для общей фракции может стать очень сложной. До разрыва не так далеко", - приводит издание слова представителя Христианско-социального союза.

ХСС требует от Меркель принятия срочных мер по противодействию нелегальной миграции и предлагает останавливать беженцев уже на границе Германии.

Христианские демократы во главе с канцлером и социал-демократы настаивают на поиске общеевропейского решения этой проблемы и не хотят предпринимать односторонних шагов на национальном уровне.

Ранее в четверг фракция ХДС и земельная группа ХСС в парламенте провели отдельные заседания по проблеме миграции, что крайне необычно для "сестринских" партий и случалось редко. Бундестаг был вынужден прервать совещание. Накануне глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер (ХСС) даже отказался от участия в саммите по вопросам интеграции с участием Меркель. Министр не исключил, что в случае необходимости выпустит министерский указ, предусматривающий, что беженцев будут разворачивать обратно на германской границе. В понедельник он готов запросить одобрения со стороны ХСС.

Угрозой выхода из единой фракции баварская партия, по мнению местных наблюдателей, усиливает давление на Меркель. Газета Bild приводит слова представителя ХСС, который отметил: "Канцлер просит о доверии и терпении. У нас больше нет ни доверия, ни терпения".