СМИ: Турция назвала требование США отказаться от С-400 шантажом

АНКАРА, 14 июня. /ТАСС/. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал требование США отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 шантажом. Об этом сообщило в четверг Anadolu Ajansı.

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"Подобного рода требование выходит за рамки любых допустимых норм дипломатии и торговых отношений. Выполнение такого условия неприемлемо. Ситуацию можно обозначить словом шантаж", - сказал глава Минобороны.

Джаникли также заявил, что Турция "выполняет все свои обязательства" и ожидает от США "своевременных поставок истребителей F-35".

Ранее сегодня газета Defense News сообщила о том, что Вашингтон, несмотря на недовольство решением Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400, не внес никаких изменений в планы передачи Турции 21 июня первого американского истребителя пятого поколения F-35.

В среду с предостережением в адрес Анкары по поводу российских ЗРК выступил заместитель помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Томас Гоффус. В своей речи в вашингтонском Атлантическом совете он высказал предположение, что "приобретение С-400 не пойдет на пользу" Турции. По его словам, США "предпочли бы, чтобы они (турки) не приобретали С-400". Но, несмотря на все эти предупреждения, "министерство обороны США, похоже, не имеет планов создания препятствий для передачи Турции первого F-35 или введения каких-либо ограничений на его использование на базе ВВС Люк", пишет Defense News.