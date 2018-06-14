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Помпео: Пекин, Сеул и Токио выступили за сохранение санкций к КНДР до денуклеаризации

Международная панорама
14 июня, 16:05 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, июня. /ТАСС

Госсекретарь США провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Японии, Южной Кореи и Китая

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ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Китай, Южная Корея и Япония признали важность сохранения действующих в отношении КНДР санкций до полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в четверг в Пекине госсекретарь США Майкл Помпео.

"Каждая из этих стран (КНР, Южная Корея и Япония - прим. ТАСС) признала важность сохранения действующих в отношении КНДР санкций до того момента, когда денуклеаризация Корейского полуострова не будет фактически полностью завершена", - заявил Помпео на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел КНР Ван И.

Госсекретарь США прибыл с официальным визитом в Пекин в четверг из Сеула, где он провел переговоры с главами внешнеполитических ведомств Японии и Южной Кореи по итогам исторической встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. По завершении саммита стороны подписали совместный документ, согласно которому Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения.

Как ожидается, в ходе своего официального визита в Пекин Помпео проинформирует китайское руководство об итогах состоявшегося в Сингапуре саммита. В свою очередь китайская сторона изложит свое видение процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

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Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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