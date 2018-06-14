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В Христианско-демократическом союзе призвали Меркель не идти на уступки баварскому ХСС

Международная панорама
14 июня, 16:16 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 14, июня. /ТАСС

В частности, позиции партий расходятся по вопросу приема мигрантов

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БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Депутат Европарламента, член Христианско-демократического союза (ХДС) Раймер Бёге призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель не идти на уступки баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС) в вопросе противодействия нелегальной миграции и покончить с принципом "Bavaria First" ("Бавария прежде всего"). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении политика.

"Одностороннее закрытие национальных границ для просителей убежища, заявления которых были отклонены, беженцев без документов или тех, кто уже зарегистрировался в других странах, является мнимым решением проблемы", - считает Бёге. "Хватит уже девиза "Bavaria First", - подчеркнул он.

Как сообщило агентство DPA, большинство депутатов от Христианско-демократического союза заявило в четверг о поддержке курса Ангелы Меркель, добивающейся принятия общеевропейского решения в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. На саммите ЕС 28-29 июня канцлер намерена достигнуть значительного прогресса в усилиях по контролю над миграционными потоками.

ХСС настаивает на том, чтобы мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали обратно прямо на германской границе. Разногласия между "сестринскими" партиями грозят привести к правительственному кризису в Германии.

Между тем, Левая партия (ЛП) призвала Меркель выступить в Бундестаге с правительственным заявлением в связи со сложившейся ситуацией. "В свете хаотичной обстановки во фракции ХДС/ХСС и обнажающегося правительственного кризиса" канцлер должна еще на этой неделе выступить с заявлением, отметил парламентский секретарь фракции ЛП Ян Корте.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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Германия
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