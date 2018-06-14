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Меркель не считает, что правящая коалиция ФРГ развалится из-за спора по мигрантам

Международная панорама
14 июня, 21:27 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 14, июня. /ТАСС

Входящая в коалицию партия ХСС настаивает, чтобы некоторых мигрантов разворачивали обратно прямо на границе Германии

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БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что правящая в ФРГ коалиция может развалиться из-за разногласий между входящими в нее партиями (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы и Социал-демократическая партия Германии) по вопросу противодействия нелегальной миграции. Об этом она заявила в четверг в Берлине после встречи с премьер-министрами федеральных земель ФРГ.

Канцлер подчеркнула, что следует еще больше сконцентрироваться на реализации поставленных задач и проектов. "И я исхожу из того, что мы, в том числе правительство, это будем делать вместе", - сказала Меркель, отвечая на вопрос касательно возможности развала коалиции.

Нелегальная миграция является одной из самых серьезных проблем ЕС и требует согласованного подхода в ее преодолении, добавила Меркель.

"Я лично считаю нелегальную миграцию одним из серьезных вызовов, стоящих перед ЕС, и поэтому думаю, что мы не должны действовать в одностороннем порядке, несогласованно и в ущерб третьим странам", - сказала она, тем самым снова не согласившись с предложением главы МВД Хорста Зеехофера останавливать мигрантов прямо на германской границе.

Меркель и ее партия ХДС добиваются принятия общеевропейского решения в вопросе борьбы с нелегальной миграцией. Но баварский Христианско-социальный союз настаивает на том, чтобы мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ разворачивали обратно прямо на германской границе. Разногласия между "сестринскими" партиями грозят привести к правительственному кризису в Германии.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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Германия
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