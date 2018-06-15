Назарбаев проведет переговоры с президентом Татарстана

АСТАНА, 15 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг вечером прибыл с рабочим визитом в Татарстан, где проведет встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"В рамках визита глава государства встретится с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, а также посетит Казанский федеральный университет", - говорится в сообщении.

В Казань Назарбаев прибыл из Москвы, где он принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники".