Вьетнам потребовал от Китая убрать комплексы ПВО со спорных островов в Южно-Китайском море

ХАНОЙ, 15 июня. /ТАСС/. Вьетнам требует от Китая немедленно вывести все военное оборудование, размещенное им на Парасельских островах в Восточном море (вьетнамское название Южно-Китайского моря - прим. ТАСС), и прекратить любые односторонние действия в отношении этих территорий. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении директора департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханг.

Выступление дипломата стало реакцией на репортаж телекомпании CNN, которая ранее на этой неделе сообщила со ссылкой на анализ спутниковых фотографий, что комплексы ПВО Китая появились на спорном острове Вуди, входящем в состав Парасельских островов.

"Размещение Китаем средств ПВО на островах Хоангша (вьетнамское название Парасельских островов - прим. ТАСС) является серьезным нарушением суверенитета Вьетнама над этими территориями. Такие шаги Китая ставят под угрозу поддержание мира, стабильности и сотрудничества в Восточном море, способствуют усилению напряженности и создают угрозу свободе судоходства и авиации в районе Восточного моря", - указала представитель внешнеполитического ведомства СРВ.

По ее словам, Вьетнам требует от Китая немедленно убрать комплексы ПВО с архипелага Хоангша и в дальнейшем не предпринимать шаги, которые ставят под угрозу суверенитет Вьетнама над этой территорией. Дипломат напомнила, что позиция Ханоя по вопросу принадлежности островов Хоангша и расположенного по соседству с ним архипелага Чыонгша (Спратли) уже неоднократно была озвучена: Ханой "имеет достаточно исторических доказательств и юридических оснований, подтверждающих его неоспоримый суверенитет над островами".

На Парасельские острова и архипелаг Спратли претендуют несколько стран региона. При том, что основными фигурантами спора за эти территории выступают СРВ и КНР, о своих частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины.

Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников этого конфликта.