ОБСЕ: в Донбассе с начала года погибли 29 мирных жителей

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что с начала 2018 года в результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли 29 мирных жителей, 109 получили ранения.

"Мы подтвердили данные, что на прошлой неделе ранения получили девять гражданских. Общее количество раненых за этот год составляет 109, а погибших - 29", - сказал он в пятницу на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

Хуг также добавил, что за минувшую неделю представители миссии зафиксировали около 9 тыс. нарушений режима прекращения огня в регионе. "Всего с момента, когда мы начали вести учет, с сентября 2015 года, зарегистрировано 846 тыс. 649 нарушений. Было выпущено более 846 тыс. пуль, минометных мин или артиллерийских снарядов, большинство из которых - в жилых районах", - добавил замглавы ОБСЕ.