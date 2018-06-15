Президент Грузии представил парламенту кандидатуру Бахтадзе для его утверждения премьером

ТБИЛИСИ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в пятницу подписал распоряжение о направлении парламенту страны кандидатуры Мамуки Бахтадзе для его утверждения на пост премьер-министра республики. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Парламентское большинство представило кандидатуру Мамуки Бахтадзе на пост премьер-министра Грузии, в соответствии с первым пунктом статьи 801 Конституции страны, президент направил парламенту кандидатуру Мамуки Бахтадзе на пост премьер-министра", - говорится в распоряжении президента.

За час до этого сообщения пресс-службы парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили заявила, что "парламентское большинство выбрало Мамуку Бахтадзе кандидатом на пост премьер-министра и представила его кандидатуру президенту, в соответствии с конституцией, Георгий Маргвелашвили направит кандидатуру Бахтадзе парламенту на утверждение". Она отметила, что в пятницу вечером Маргвелашвили подпишет распоряжение о представлении Бахтадзе парламенту на его утверждение премьер-министром.

По предварительным данным, на будущей неделе в Кутаиси состоится пленарное заседание высшего законодательного органа Грузии для рассмотрения вопроса об утверждении Бахтадзе премьер-министром.

Отставка Квирикашвили

Георгий Квирикашвили, занимавший пост главы правительства с 30 декабря 2017 года, в четверг подал в отставку. 14 июня правящая партия "Грузинская мечта" (ГМ) представила на его место Мамуку Бахтадзе.

Мамука Бахтадзе родился 9 июня 1982 года в Тбилиси, закончил факультет микроэкономики и менеджмента Тбилисского госуниверситета имени Иванэ Джавахишвили и магистратуру Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова, является доктором технических наук. В 2005-2006 годах работал менеджером в АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД), в 2007-2008 годах был членом Наблюдательного совета сети гостиниц "Рчеули", в 2010-2012 годах - исполнительным директором Грузинской международной энергетической компании, в 2013-2017 годах - генеральным директором ГЖД, 13 ноября 2017 года Бахтадзе назначили министром финансов страны.

В соответствии с конституцией Грузии, партия, имеющая большинство мест в парламенте, после отставки премьер-министра в семидневный срок должна была представить президенту кандидатуру нового главы правительства. Премьер-министр является главой исполнительной власти и имеет реальные рычаги управления. Главой государства является президент, но его полномочия сильно ограничены.