В Литве завершились учения НАТО Saber Strike 2018 с участием 6,6 тыс. военных альянса

ВИЛЬНЮС, 15 июня. /ТАСС/. Литовская часть крупных региональных учений НАТО, которые проходили в странах Балтии и Польше, Saber Strike 2018 ("Удар саблей - 2018") завершились в пятницу. Как сообщило министерство обороны Литвы, в маневрах приняли участие 6,6 тыс. военных из нескольких стран альянса.

"Поставленные перед участниками учений задачи успешно выполнены. Подразделения возвращаются в места постоянной дислокации", - отметило ведомство.

Согласно минобороны, ряд эпизодов маневров в Литве осуществлен впервые. Передислокацией более 1 тыс. единиц военной техники и 3 тыс. солдат США был протестирован так называемый военный шенген. Союзные подразделения первый раз прибыли в Литву как сухопутным путем, так и высадкой морского и воздушного десанта. Чтобы такая операция стала возможной, в конце мая Литва внесла изменения в порядок пересечения государственной границы, разрешив десантирование с ходу на свою территорию.

Так же впервые была проведена операция по форсированию Немана. На другой берег реки в районе Каунаса были переброшены около 1 тыс. военных и примерно 200 единиц техники. Неман форсировал специально прибывший на учения 2-й кавалерийский полк Сухопутных войск США.

В период проведения учений, которые начались 3 июня, не обошлось без ЧП на дорогах Литвы. Военная техника союзников по НАТО три раза попала в ДТП. 7 июня 15 военнослужащих США пострадали при столкновении четырех бронетранспортеров, двигавшихся в колонне. 10 июня американский военный получил травму в аварии бронетранспортера, врезавшегося в дерево на одной из центральных улиц города Казлу Руда. Двое французских военнослужащих на армейском внедорожнике 11 июня перевернулись по дороге на полигон. У одного из них диагностировали сотрясение мозга.

Как сообщили в минобороны, интенсивное движение по территории Литвы возвращающейся в места расположения техники союзников продлится до 18 июня.