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Власти Приднестровья против инициативы Молдавии обсудить в ООН вывод российских военных

Международная панорама
16 июня, 11:54 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 16, июня. /ТАСС

Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев отметил, что Оперативная группа российских войск является частью функционирования единого механизма миротворческой операции

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КИШИНЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Приднестровья категорически против вывода российских войск с его территории. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, комментируя инициативу правительства Молдавии обсудить вопрос вывода российских военных и вооружений на предстоящем заседании Генеральной Ассамблеи ООН 22 июня.

"Никакие решения по поводу изменения формата миротворческой операции или выведения какой-то части этого миротворческого механизма не могут приниматься без учета мнения и позиции народа Приднестровья. Мы категорически против любых действий, которые создают угрозу миру и безопасности на Днестре", - цитирует в субботу слова Игнатьева телеканал "Первый Приднестровский".

Он подчеркнул, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ), на выводе которой настаивает Кишинев, является частью функционирования единого механизма миротворческой операции, участвует в ротации миротворческих батальонов Приднестровья. "Поэтому любые попытки заявлять о том, что Молдова поддерживает миротворческую операцию, но настаивает на выводе ОГРВ, просто необъективны", - пояснил Игнатьев.

Накануне глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Тудор Ульяновский сообщил, что секретариат ООН зарегистрировал и рассмотрит 22 июня предложенный Кишиневом проект резолюции о выводе российских войск из Приднестровья. Он выразил надежду, что эта инициатива будет поддержана, уточнив, что речь идет "об ОГРВ, которая охраняет вооружения, оставшиеся после распада СССР, а не о российском миротворческом контингенте". Глава МИДЕИ привел данные Кишинева, по которым на складах ОГРВ находится около 21 тонны вооружений, а ее численность составляет около 1500-1700 человек.

Спорный вопрос

Ранее правительство Молдавии уже обращалось к ООН с просьбой включить вопрос о выводе ОГРВ из Приднестровья, присутствие которой, как считают в Кишиневе, "представляет собой угрозу для поддержания мира". Однако с этой позицией не согласен лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, который считает, что вывод российских военных - "прямой путь к возобновлению вооруженного конфликта".

Нет единого мнения по этому вопросу и в руководстве Молдавии. В частности, правящая проевропейская коалиция в парламенте и сформированное ею правительство считают необходимым заменить нынешнюю миротворческую операцию на международную гражданскую миссию. В свою очередь президент Игорь Додон придерживается мнения, что соглашение от 1992 года, по которому в зону безопасности были введены миротворцы, должно действовать до политического урегулирования конфликта. Глава Молдавии убежден, что за подобными инициативами правительства стоят "западные кураторы и кукловоды".

Мир на Днестре

Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением, а также нейтрализовали вышедшие из-под контроля вооруженные формирования и мародеров. С тех пор там сохранятся мир, в результате боевых действий не погиб ни один человек.

В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья. В их задачу также входит охрана военных складов, где хранятся свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Но начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Сегодня российские миротворцы в Приднестровье фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.

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