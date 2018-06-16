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Кабмин Украины утвердит новые правила пересечения линии разграничения в Донбассе

Международная панорама
16 июня, 14:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, июня. /ТАСС

Этим документом также будет регулироваться вопрос, связанный с "проживанием людей в серой зоне Донбасса"

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КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил страны в ближайшее время предоставит на рассмотрения правительства новые правила пересечения линии разграничения в Донбассе для граждан, а также перемещения товаров через нее. Об этом заявил в субботу в Мариуполе министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Вадим Черныш.

"Сейчас правительство должно принять одно из постановлений, внесенное Генеральным штабом вместе с министерством обороны, которое будет регулироваться перемещение людей и товаров через контрольные пункты въезда-выезда", - сказал он. Министр добавил, что этим документом также будет регулироваться вопрос, связанный с "проживанием людей в серой зоне Донбасса".

В настоящее время процедура перемещения товаров и граждан через линию разграничения определена решением кабмина, предложенном Службой безопасности Украины, напомнил Черныш.

С января 2015 года, киевские власти ввели ограничения на поставки товаров на неподконтрольные им территории Донбасса, а затем совсем их прекратили, установив при этом правила пересечения линии соприкосновения в зоне конфликта.

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