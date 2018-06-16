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СМИ: власти Афганистана продлевают перемирие с талибами

Международная панорама
16 июня, 17:12 дата обновления: 16 июня, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

О сроке, на который продлевается действующее перемирие, не сообщается

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ТАСС, 16 июня. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил в субботу в ходе обращения к народу страны о том, что режим прекращения огня с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) будет продлен. Об этом сообщил телеканал TOLOnews в своем Twitter.

О сроке, на который продлевается действующее перемирие, не сообщается.

По данным телеканала, президент также сообщил, что по случаю перемирия и праздника Ураза-байрам власти страны отпустили на свободу 46 заключенных талибов.

Как сообщило агентство The Khaama Press, министр внутренних дел Афганистана Ваис Ахмед Бармак встретился в субботу в Кабуле с боевиками группировки "Талибан". По информации агентства, встреча членов группировки и министра состоялась на окраине города. МВД страны на данный момент информацию о встрече не комментирует.

The Khaama Press со ссылкой на официальных представителей министерства национальной обороны Афганистана отмечает, что обе стороны до сих пор полностью соблюдают объявленный на минувшей неделе режим прекращение огня.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан" по случаю окончания рамадана и праздника Ураза-байрам, которое продлится с 12 июня по 19 июня. Как сообщает агентство Reuters, в свою очередь талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось в пятницу.

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