Помпео выразил поддержку решению президента Афганистана продлить перемирие с талибами

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты выражают поддержку решению президента Афганистана Ашрафа Гани продлить режим прекращения огня с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Соединенные Штаты желают всего наилучшего народу Афганистана в связи с праздником Ид аль-Фитр [Ураза- байрам]. Мы приветствуем прекращение огня на время Ид аль-Фитра", - заявил шеф американской дипломатии. "Мы поддерживаем предложение президента Гани продлить режим прекращения огня и начать переговоры о мире [с талибами]", - добавил он, также обозначив намерение Вашингтона "поддерживать, способствовать и принимать участие в этих дискуссиях".

Ранее в субботу в ходе обращения к народу страны Гани объявил о том, что режим прекращения огня с радикальным движением "Талибан" будет продлен. Срок, на который продлевается действующее перемирие, не уточняется. По данным телеканала TOLOnews, президент также сообщил, что по случаю перемирия и праздника Ид аль-Фитр власти страны отпустили на свободу 46 заключенных талибов.

7 июня Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан" по случаю окончания рамадана и праздника Ид аль-фитр, которое продлится с 12 июня по 19 июня. Как сообщает агентство Reuters, в свою очередь талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось в пятницу.