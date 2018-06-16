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Reuters: ИГ взяла на себя ответственность за взрыв на востоке Афганистана

Международная панорама
16 июня, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Взрыв произошел на встрече боевиков из радикального движения "Талибан" с представителями афганских сил безопасности

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ТАСС, 16 июня. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв, который произошел в субботу в провинции Нангархар на востоке Афганистана и унес жизни не менее 20 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

Взрыв прогремел на встрече боевиков из радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) с представителями афганских сил безопасности в восточной провинции Нангархар, собравшихся для празднования окончания месяца рамадан.

По данным агентства, число жертв взрыва достигло 26. Между тем телеканал TOLOnews сообщает о 20 погибших и 16 пострадавших. Среди жертв оказались боевики движения, а также мирные жители.

TOLOnews со ссылкой на представителя губернатора провинции сообщает, что взрыв устроил террорист-смертник.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан" по случаю окончания рамадана и праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), которое продлится с 12 июня по 19 июня.

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