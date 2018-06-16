Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко: антикоррупционный суд на Украине должен быть сформирован до декабря

Международная панорама
16 июня, 22:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, июня. /ТАСС

Президент также сообщил, что ранее обратился к международным лидерам с просьбой "как можно скорее представить кандидатуры экспертов" в совет, который будет оценивать кандидатуры судей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины должен быть сформирован до декабря текущего года, когда в стране начнется президентская избирательная кампания. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось в субботу.

"Я буду делать все возможное, чтобы в этом году мы вместе создали новый антикоррупционный суд. Вы знаете, что президентская кампания начинается уже в декабре, и я буду делать все возможное, чтобы создать антикоррупционный суд до начала кампании", - сказал он. Порошенко подчеркнул, что президентская кампания "точно не будет помогать" процессу создания суда.

В этой связи он проинформировал, что ранее обратился к международным лидерам с просьбой "как можно скорее представить кандидатуры экспертов" в совет, который будет оценивать кандидатуры судей. Порошенко подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы началось формирование совета иностранных экспертов, которые также будут принимать участие в отборе судей.

Требование МВФ

Закон об антикоррупционном суде Верховная рада приняла 7 июня, он вступил в силу 14 июня. Его создание являлось одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Согласно закону, суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления его в силу. Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные дела о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного вреда составит более $32 тыс.

Судьи будут избираться на открытом конкурсе, а отбор будет проводить Высшая квалификационная комиссия судей. Помогать в этом ей будет общественный совет международных экспертов, который будет проверять кандидатов на предмет наличия безупречной деловой репутации, знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Лазейка для коррупционеров

Между тем, в законе была зафиксирована норма, которая прошла мимо обсуждения в парламенте и которая может позволить ряду коррупционеров уйти из-под юрисдикции новой инстанции. В нем появилось положение, согласно которому "апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые сейчас уже рассматривают в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не во вновь созданном антикоррупционном суде".

По мнению экспертов, эта норма фактически противоречит договоренностям с международными партнерами, так как приведет к тому, что рассмотрение "апелляции состоится в обход антикоррупционного суда".

В МВФ заявили, что проанализируют документ на предмет его соответствия "договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, которые поддерживаются фондом".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Водитель такси заявил, что наезд на пешеходов в центре Москвы был непреднамеренным
5
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
6
ДНР: ВСУ при обстреле поселка Зайцево испытали американскую систему наземной разведки
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости