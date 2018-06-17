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СМИ: ливийская армия захватила одного из самых авторитетных главарей "Аль-Каиды"

Международная панорама
17 июня, 15:36 UTC+3 КАИР КАИР 17, июня. /ТАСС

Абу Сафьян бен Каму был персональным водителем и охранником Усамы бен Ладена

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КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Отряды Ливийской национальной армии (ЛНА), ведущей операцию против боевиков в городе Дерна, захватили одного из наиболее авторитетных главарей террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Абу Сафьяна бен Каму. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в командовании военной операции в Дерне.

По его словам, "один из наиболее влиятельных представителей верхушки "Аль-Каиды" Абу Сафьян бен Каму схвачен в ходе операции против боевиков на одной из последних укрепленных позиций террористов в городе". Группа радикалов, которыми управлял бен Каму, "засела в полуразрушенном доме и вела массированный огонь против атакующих их подразделений ЛНА".

59-летний бен Каму выехал из Ливии в середине 1980-х годов. Через Судан он пробрался в Афганистан, где прошел подготовку в тренировочном лагере боевиков "Аль-Каиды", а через несколько лет и сам стал одним из самых известных инструкторов террористической сети.

Во время пребывания основателя "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена в Судане, бен Каму был его персональным водителем и охранником. Именно в то время он приобрел разветвленные связи с главарями ячеек этой террористической организации во многих странах. Он был схвачен американским спецназом в начале нынешнего столетия и доставлен в тюрьму Гуантанамо. В 2007 бен Каму был передан ливийским властям для отбывания тюремного заключения на родине, но с началом "революционных" событий в стране весной 2011 года бежал из тюрьмы в столице страны Триполи.

Одним из наиболее резонансных терактов, совершенных под непосредственным руководством бен Каму, считается атака на диппредставительство США в городе Бенгази в 2012 году, в результате которой были убиты четверо американских дипломатов, в том числе и посол США.

Город Дерна, расположенный на побережье Средиземного моря, был захвачен экстремистскими группировками более четырех лет назад. До последнего времени он контролировался вооруженными формированиями "Совета шуры моджахедов Дерны" и сейчас остается единственным подконтрольным радикалам крупным населенным пунктом в восточном регионе Ливии. С сентября 2014 года там хозяйничали боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), однако они вынуждены были оставить Дерну весной 2016 года после боев с местными исламистами и ополченцами. Несколько дней назад армия заявила, что под контролем ЛНА находится почти вся территория Дерны и официально о полном контроле над городом будет объявлено в ближайшее время.

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