Кандидат от правой коалиции Иван Дуке победил на выборах президента Колумбии

ТАСС, 18 июня. Кандидат от правой партии "Демократический центр", бывший сенатор Иван Дуке побеждает по итогам второго тура выборов президента Колумбии. Об этом свидетельствуют предварительные результаты прошедшего в воскресенье голосования, опубликованные на сайте Национального управления по записи актов гражданского состояния после обработки бюллетеней.

Согласно этим данным, за Дуке проголосовали 53,95% избирателей. Его соперника, экс-мэра Боготы Густаво Петро, представляющего левую коалицию, поддержали 41,83%. Явка составила 52,95%.

Петро признал победу Дуке во втором туре выборов. Соответствующее сообщение он опубликовал в воскресенье в своем Twitter.

"Пока мы не будем правительством", - написал он. В то же время Петро отметил, что не считает показанный им результат поражением. "Восемь миллионов жителей и жительниц Колумбии. Это не поражение", - написал он.

Cuál derrota. Ocho millones de colombianos y colombianas libres en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno. https://t.co/oiEhxu2xPT — Gustavo Petro (@petrogustavo) 17 June 2018

Как ранее отмечали наблюдатели, от того, кто станет следующим президентом Колумбии, может зависеть судьба мирного соглашения, которое правительство республики заключило с повстанцами из "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) в ноябре 2016 года. Дуке неоднократно заявлял, что оно должно быть изменено. В частности, он считает, что бывшие члены РВСК должны понести наказание за нарушения закона, совершенные за время вооруженного конфликта. Петро выступает за сохранение соглашения.

Выборы в Колумбии

Участки для голосования во втором туре выборов президента Колумбии завершили свою работу. Об этом сообщил в воскресенье глава Национального управления по записи актов гражданского состояния Хуан Карлос Галиндо.

"Это были самые безопасные выборы в истории страны", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Caracol. Как отметил Галиндо, серьезных инцидентов во время голосования зарегистрировано не было.

На высший государственный пост претендовали два политика, которые заручились наибольшей поддержкой избирателей по итогам первого тура, состоявшегося 27 мая. Ими стали кандидат от правой партии "Демократический центр", бывший сенатор Иван Дуке и экс-мэр столицы Колумбии Густаво Петро, представляющий левую коалицию.

Опрос, проведенный центрами Guarumo и EcoAnalitica Medicion y Conceptos Economicos за неделю до второго тура, показал, что за Дуке готовы проголосовать 52,5% избирателей, за Петро - 36%.