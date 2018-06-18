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Верховный комиссар ООН призвал США прекратить изъятие детей из семей

Международная панорама
18 июня, 11:13 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 18, июня. /ТАСС

За последние шесть недель американские власти насильно изъяли из семей около 200 детей, отметил Зейд Раад аль-Хусейн

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ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. ООН призывает США немедленно прекратить практику изъятия детей из семей как наказание за действия родителей. Об этом заявил в понедельник верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, выступая на 38-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Глубоко озабочен проводимой в США практикой изъятия детей из семей в качестве наказания за действия родителей, - сказал он. - За последние шесть недель около 200 детей были насильно изъяты. Американская ассоциация педиатров считает, что может вызвать непоправимый ущерб с долгосрочными последствиями".

Аль-Хусейн назвал такую политику чрезмерной. "Призываю США немедленно прекратить практику насильственного изъятия детей, а также ратифицировать Конвенцию о правах ребенка", - сказал верховный комиссар.

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