Роухани посетит Швейцарию 2-3 июля

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани посетит 2-3 июля с официальным визитом Швейцарию и проведет переговоры с президентом этой страны Аленом Берсе и членами швейцарского правительства. Об этом сообщили в понедельник в правительстве Швейцарии.

Подчеркивается, что Берсе встретит Роухани 2 июля в Цюрихе, затем "в Берне пройдет первая беседа" в присутствии глав МИД Швейцарии и Ирана - Игнацио Кассиса и Мохаммада Джавада Зарифа. "Официальная встреча состоится на следующий день", - отмечается в сообщении. Помимо Берсе, в ней примут участие министр финансов Ули Маурер, министр юстиции и полиции Симонетта Соммаруга, а также министр экономики, образования и исследований Йоханн Шнайдер-Амман.

В центре внимания участников встречи будет "последнее развитие событий, касающееся соглашения по иранской ядерной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)". В Берне исходят из того, что, несмотря на выход США из этого плана, необходимо "сохранить достижения этого соглашения и проявлять бдительность относительно нераспространения ядерного оружия в регионе".

Кроме того, делегации обсудят ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке. "В повестке дня будет также вопрос о развитии двусторонних отношений, несмотря на восстановление Соединенными Штатами санкций в отношении Ирана, снятых в 2016 году", - указывает правительство.

Отмечается, что "Иран - это важный политический и экономический партнер Швейцарии".

Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД (согласован в 2015 году Ираном с одной стороны и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией с другой - прим. ТАСС) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Президент Ирана Хасан Роухани в ответ заявил, что Евросоюз должен гарантировать Тегерану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить в силе соглашение. При этом Иран подтвердил готовность не выходить из СВПД и продолжить соблюдать свои обязательства.