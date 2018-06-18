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Украинские СМИ раскрыли личность "гражданина Т", подозреваемого по делу Бабченко

Международная панорама
18 июня, 15:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, июня. /ТАСС

Задержанного по делу о покушении на журналиста зовут Тарас Стельмашенко

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КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Украинское издание "Страна" в понедельник опубликовало имя и фото "гражданина Т", который, по мнению следствия, причастен к делу о "покушении" на журналиста Аркадия Бабченко. По данным источника издания в правоохранительных органах, мужчину зовут Тарас Стельмашенко.

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Что известно об инсценировке убийства Бабченко

15 июня заместитель начальника главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Богдан Тиводар сообщил, что силовики задержали украинского гражданина, который якобы проходил учения в Ростове-на-Дону, "направленные на организацию террористических актов", в частности, по данным СБУ, для устранения "потенциальных жертв списка 47".

Вечером 29 мая полиция Киева сообщила, что проживающий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен в своем доме, почти сутки он считался погибшим. Однако на следующий день СБУ объявила, что на самом деле убийство было инсценировано в связи с необходимостью раскрыть операцию российских спецслужб, якобы готовивших покушение на журналиста. При этом глава СБУ Василий Грицак объявил, что предполагаемый организатор "покушения" задержан. Им оказался директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Борис Герман, суд арестовал его на два месяца.

Грицак тогда также заявил, что благодаря инсценировке покушения СБУ удалось получить список из 30 потенциальных жертв. Позднее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в списке фигурируют уже 47 человек.

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