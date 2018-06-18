Рада скорректирует закон об Антикоррупционном суде по требованию международных организаций

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Верховная рада по требованию международных организаций изучит возможность внести правку в закон о Высшем антикоррупционном суде, которая не позволит коррупционерам уйти из-под юрисдикции новой инстанции. Об этом в понедельник на брифинге заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Правка предполагают, что апелляция дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в судах общей юрисдикции, будет рассматриваться в апелляционной палате Антикоррупционного суда. В настоящее время в принятом украинским парламентом законе сказано, что апелляцию в таком случае рассматривают общие суды в обход антикоррупционного. "Думаю, что мы в течение сегодняшнего дня будем проговаривать возможности: это может быть отдельная правка (в закон об Антикорруцпионном суде - прим. ТАСС), а, может быть, она будет внесена в тело закона о судоустройстве, который будет приниматься во втором чтении", - сказал он.

Именно эта норма об апелляции была ранее раскритикована Transparency International. По мнению аналитиков организации, она допускает возможность амнистии топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах, и откладывает вынесение окончательных решений еще на несколько лет. Transparency призвала "срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения".

За предложенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект парламентарии проголосовали в первом чтении еще 1 марта, но он был раскритикован международными партнерами Киева. 7 июня Рада приняла законопроект во втором чтении в целом.

Самым спорным моментом законопроекта стало положение о полномочиях общественного совета международных экспертов, который будет контролировать подбор кандидатов в судьи. В день голосования спикер Рады Андрей Парубий заявил, что "компромисс относительно этого вопроса достигнут и отвечает требованиям Венецианской комиссии". Он заключается в том, что вето совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей и Совета международных экспертов, но с обязательным условием, что это большинство состоит из не менее половины членов Совета международных экспертов. По мнению ряда украинских политиков, выполнение Украиной требований международных экспертов, предъявляемых к закону об Антикоррупционном суде, означает сдачу Киевом национальных интересов.