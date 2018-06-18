СМИ: сирийские войска отразили нападение террористов в провинции Эль-Кунейтра

ТАСС, 18 июня. Бойцы сирийской армии сорвали в понедельник попытку террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) захватить стратегические позиции к востоку от города Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска). Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, банды террористов атаковали посты правительственных сил в районах Джабан и Телль-Курум, однако сирийские военнослужащие при поддержке отрядов Сил национальной обороны (СНО) отразили это нападение и нанесли противнику потери. Террористы отступили в район Умм-Батна, у линии разделения сирийских и израильских войск на Голанских высотах.

Как утверждает SANA, раненые боевики были переправлены на оккупированную Израилем территорию Голан, где им была оказана медицинская помощь.

В соседней провинции Эс-Сувейда (92 км от Дамаска) сирийские войска проводят операцию против форпоста террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС). Командование ВС республики перебросило на северо-восток Эс-Сувейды подкрепления и ведет наступление на три форпоста банд ИГ в этом районе Сирийской пустыни. По сведениям телеканала Al-Alam, передовые части находятся в 10 км от высот Тулуль-эс-Сафа, захваченных террористами. На двух других направлениях бои идут за Хирбет-эль-Умбаши и Эль-Каср.