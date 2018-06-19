Сенат США намерен запретить поставки американского оружия Турции из-за закупок С-400

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США принял в понедельник законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который лишает министра обороны страны возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

Согласно тексту документа, не позднее, чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу, глава минобороны США при консультации с госсекретарем должен направить профильным комитетам Конгресса доклад "о статусе отношений Соединенных Штатов и Республики Турция".