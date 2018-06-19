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Генсек Совета Европы планирует встретиться с Путиным в Москве 20 июня

Международная панорама
19 июня, 10:20 дата обновления: 19 июня, 10:36 UTC+3

Турбьёрн Ягланд также встретится с Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Парламентской ассамблее СЕ и взаимодействия Москвы с ЕСПЧ

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ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд в среду, 20 июня, посетит Москву, где рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе СЕ.

"Генеральный секретарь Турбьёрн Ягланд встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду для того, чтобы обсудить текущие отношения между Россией и Советом Европы", - заявили в СЕ.

В пресс-службе указали, что в программу визита входит также встреча с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции остались в силе: Россия была лишена возможности голосовать в ПАСЕ до конца года, а также отстранена от участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся русофобских настроений в Страсбурге.

В конце июня 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит с Турбьёрном Ягландом 20 июня в Москве ситуацию в Парламентской ассамблее СЕ и взаимодействие Москвы с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"19-21 июня состоится рабочий визит в Российскую Федерацию генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда, в ходе которого 20 июня, пройдут его переговоры с министром иностранных дел РФ Лавровым, - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Будут обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия России с Советом Европы".

"Предполагается затронуть такие вопросы, как кризис в Парламентской ассамблее Совета Европы, взаимодействия России и Европейского суда по правам человека, гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в странах Балтии, участие России в договорно-правовых актах Совета Европы и двусторонних отраслевых проектах, в том числе в сфере юриспруденции, образования и спорта", - добавили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что Москва настроена на продолжение работы в рамках СЕ "как самостоятельной универсальной европейской организации, обеспечивающей за счет своих уникальных конвенционных механизмов единство правового и гуманитарного пространств континента".

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Персоны
Ягланд, Турбьёрн Путин, Владимир Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
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