Трамп подписал директиву о программе регулирования космических полетов на орбите

ВАШИНГТОН, 19 июня. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Президент Дональд Трамп подписал в понедельник директиву, инициирующую реализацию программы регулирования полетов космических аппаратов на околоземной орбите.

"Две предыдущие администрации США пытались решить проблему перегруженности орбиты [действующими и вышедшими из строя спутниками, а также обломками]. Мы, наконец, собираемся сделать это", - заявил он, выступая на проведенном в Белом доме совещании с членами Национального космического совета (НКС). "Мы не хотим, чтобы Россия или Китай были лидерами в космосе, мы намерены быть там лидерами", - добавил Трамп.

В том числе по такому направлению, как обеспечение безопасности функционирования спутников в первую очередь путем предотвращения их столкновений с космическим мусором, пояснил президент. По его словам, США будут сохранять лидерство в космосе, "наращивая свой космический потенциал и разрабатывая правила поведения там", которые могут быть использованы для формирования соответствующих международных норм.

Саму программу регулирования космического движения в общих чертах представил в середине апреля на 34-м американском ежегодном космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) вице-президент США Майкл Пенс, который одновременно является и главой НКС. Он сообщил, в частности, что по решению администрации Трампа оповещать как госструктуры, так и частный сектор о перемещении космического мусора и угрозах его столкновения с находящимися на околоземной орбите аппаратами теперь будет министерство торговли.

Сейчас слежение за спутниками и космическим мусором осуществляют специалисты Объединенного центра космических операций, расположенного на калифорнийской авиабазе Ванденберг и входящего в структуру Стратегического командования ВС США. Они же оповещают все заинтересованные инстанции об опасном сближении объектов на орбите, в том числе контактируют с центрами космических операций других стран.

Защита спутников

Как указывается в директиве, "минобороны уже отслеживает свыше 20 тыс. объектов в космосе, и это число будет только нарастать, так как вводятся в строй все более совершенные средства слежения, способные засекать мелкие объекты". "минобороны составляет каталог космических объектов и распространяет уведомления о потенциальных столкновениях на орбите. Однако по мере увеличения количества отслеживаемых объектов подобное ограниченное регулирование космического движения не будет отвечать своему назначению", - говорится в документе.

По словам Пенса, "новая политика предписывает минторгу обеспечивать базовый уровень уведомления о космической обстановке как в целях государственного, так и частного использования, опираясь на каталог, составленный минобороны". Вашингтон рассчитывает, что это перераспределение обязанностей позволит Пентагону сконцентрировать внимание на защите американских "средств обеспечения национальной безопасности, размещенных в космосе", пояснил вице-президент.

Он напомнил, что "по орбитам вокруг Земли движутся десятки тысяч созданных человеком объектов, включая более 1,5 тыс. эксплуатируемых спутников и тысячи вышедших из строя спутников и фрагментов аппаратов".

Исполнительный секретарь НКС Скотт Пейс подчеркнул в понедельник, что "перераспределение обязанностей по уведомлению нельзя осуществить за ночь, этот процесс займет несколько лет". Он также отметил, что Пентагон и дальше будет заниматься составлением каталога. За "международную транспарентность" в регулировании космического движения будет отвечать Госдепартамент, добавил Пейс. Он не ожидает, что в ближайшем будущем может быть принят международный договор, затрагивающий подобные проблемы, так как это, заметил он, "потребует времени и довольно трудно будет сделать".

Выступивший на том же совещании министр торговли Уилбур Росс заверил, что его ведомство будет "тесно работать с минобороны в разработке плана перераспределения обязанностей по распространению данных о ситуации на орбите". "Мы осознаем те вызовы, с которыми нам предстоит столкнуться в связи с нарастающим количеством запусков коммерческих спутников", - сказал он. "Сейчас свыше 800 действующих американских спутников окружены на орбите более чем 600 тыс. различных обломков, и необходимо предпринять усилия, чтобы защитить их", - добавил Росс.

Третья директива

Ранее - 17 декабря 2017 года и 24 мая 2018 года - Трамп подписал две другие космические директивы. В первой он поручил национальному космическому ведомству - NASA приступить к реализации программы по возвращению астронавтов на Луну и подготовке экспедиции на Марс. В последний раз американцы побывали на спутнике Земли в декабре 1972 года. Один из предшественников Трампа - Джордж Буш-младший тоже ставил перед NASA такую же задачу, называл при этом конкретные сроки - к 2020 году. Что касается Марса, то в 2016 году бывший в то время главой администрации США Барак Обама поставил цель высадить исследователей на ее поверхности в середине 2030-х годов.

На переходном этапе - от Луны к Марсу - NASA планирует построить на лунной орбите станцию, которая станет "научным аванпостом, снабженческим центром и, в конце концов, топливным складом" и позволит США обеспечить "стратегическое присутствие" на спутнике Земли. Данный проект получил название Deep Space Gateway.

Как отметил в опубликованном 5 июня интервью газете The Washington Post директор NASA Джеймс Брайденстайн, многие руководители космических ведомств со всего мира "проявляют большой интерес к данному проекту, потому что хотят иметь возможность высадиться на поверхности Луны". "И наша станция могла бы им помочь в этом, а они могли бы помочь нам. Этот проект позволит расширить партнерство, которое сложилось при строительстве на околоземной орбите Международной космической станции", - сказал Брайденстайн, добавив, что запуск первого модуля окололунной станции предполагается осуществить в 2021 или 2022 годах.

Вторая директива направлена на облегчение деятельности частных американских компаний в космосе. Документ содержит рекомендации, которые были одобрены в феврале на заседании НКС. Одна из них предусматривает облегчение процесса оформления министерством транспорта лицензий на запуск ракет-носителей. Национальному управлению по телекоммуникациям и информации совместно с Федеральной комиссией по связи дано задание обеспечить защиту интересов компаний в том, что касается использования радиочастотного спектра для коммерческой деятельности в космосе.

Кроме того, появится должность заместителя министра торговли по космосу, который будет заниматься вопросами регулирования коммерческой деятельности в космосе во взаимодействии с Госдепартаментом, Пентагоном, Федеральной комиссией по связи и НАСА. "Директива укрепит лидерство Америки в сфере коммерческого использования космоса, приведет к росту уверенности у инвесторов и частного сектора, уделив при этом особое внимание защите нашей национальной безопасности", - указал Пенс в связи с подписанием документа.

Трамп в июне прошлого года объявил о возобновлении работы НКС. Этот орган существовал при президенте Джордже Буше-старшем, однако его деятельность была прекращена в 1993 году. Помимо вице-президента США, в состав вновь сформированной структуры вошли госсекретарь, министры обороны, торговли, транспорта, внутренней безопасности, директор национальной разведки, административно-бюджетного управления Белого дома, руководитель NASA, председатель Комитета начальников штабов ВС США.