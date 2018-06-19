Президент Молдавии осудил инициативу правительства обсудить в ООН вывод российских военных

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Инициатива правительства Молдавии обсудить вопрос вывода российских военных и вооружений из непризнанного Приднестровья на предстоящем заседании Генеральной Ассамблеи ООН 22 июня негативно скажется на переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил во вторник президент Молдавии Игорь Додон в послании, посвященном годовщине Бендерской трагедии 1992 года.

"В канун предстоящих парламентских выборов молдавское правительство выдвинуло инициативу в ООН по теме, касающейся вывода российских войск с территории Республики Молдова. Хочу еще раз подчеркнуть, что обсуждение данной проблематики в том вызывающем тоне, который позволяет себе действующее правительство, будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта", - написал глава Молдавии на своей странице в Facebook.

Он подтвердил "высокую важность проводимой на Днестре миротворческой операции как гарантии мира и безопасности граждан". По его словам, она является значимой составной частью программы реализации мер по укреплению доверия и договоренностей, которые были достигнуты в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС - прим. ТАСС) в течение последних двух лет".

Додон расценил эту инициативу правящего большинства как "дешевую пиар-кампанию с использованием площадки ООН", затеянную "несколькими чиновниками внутри страны и их иностранными покровителями", которая направлена исключительно на обострение ситуации в стране и нанесение серьезного ущерба отношениям Молдавии России.

"Убежден, что вопросы такого значения, как вывод российского военного контингента, вывоз (утилизация) вооружения и боеприпасов, нужно обсуждать с легитимным парламентом Республики Молдова и легитимным правительством, которые будут сформированы в ближайшие месяцы, по итогам парламентских выборов", - отметил Додон.

Приднестровье против

На прошлой неделе глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Тудор Ульяновский сообщил, что секретариат ООН зарегистрировал и рассмотрит 22 июня предложенный Кишиневом проект резолюции о выводе российских войск из Приднестровья. Он выразил надежду, что эта инициатива будет поддержана, уточнив, что речь идет об Оперативной группе российских войск (ОГРВ), которая охраняет вооружения, оставшиеся после распада СССР, а не о российском миротворческом контингенте.

Ранее правительство Молдавии уже обращалось к ООН с просьбой включить вопрос о выводе ОГРВ из Приднестровья, присутствие которой, как считают в Кишиневе, "представляет собой угрозу для поддержания мира". Однако с этой позицией не согласен лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, который считает, что вывод российских военных - "прямой путь к возобновлению вооруженного конфликта". В Тирасполе считают ОГРВ частью функционирования единого механизма миротворческой операции, которая участвует в ротации миротворческих батальонов в Приднестровье и охраняет склады с вооружениями.

Нет единого мнения по этому вопросу и в руководстве Молдавии. В частности, правящая проевропейская коалиция в парламенте и сформированное ею правительство считают необходимым заменить нынешнюю миротворческую операцию на международную гражданскую миссию. В свою очередь Додон придерживается мнения, что соглашение от 1992 года, по которому в зону безопасности были введены миротворцы, должно действовать до политического урегулирования конфликта. Глава Молдавии убежден, что за подобными инициативами правительства стоят "западные кураторы и кукловоды".

Миротворцы

Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением, а также нейтрализовали вышедшие из-под контроля вооруженные формирования и мародеров. С тех пор там сохраняется мир, в результате боевых действий не погиб ни один человек.

В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с "голубыми касками" Молдавии и Приднестровья. В их задачу также входит охрана военных складов, где хранятся свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Но начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Сегодня российские миротворцы в Приднестровье фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.