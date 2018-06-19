Де Мистура: РФ, Иран и Турция приблизились к согласию по конституционному комитету

ЖЕНЕВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция на встрече в Женеве приблизились к согласию по составу сирийского конституционного комитета. Об этом заявил во вторник спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"В ходе встречи был проведен конструктивный и обстоятельный обмен мнениями по вопросам создания и функционирования конституционного комитета, - сказал эмиссар. - Начинает формироваться определенная общая почва".

Де Мистура информировал, что приглашает страны - гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) "вновь собраться через несколько недель в Женеве, чтобы добиться большего понимания".

Консультации стран-гарантов с де Мистурой продолжались во вторник более двух часов. Эмиссар оценил заседание как очень полезное и продуктивное. Беседе со спецпосланником предшествовала отдельная встреча России, Ирана и Турции.