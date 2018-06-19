Премьер Чехии назвал недопустимым восстановление границ в Шенгенской зоне

ПРАГА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что восстановление пограничного контроля на границах государств внутри Шенгенской зоны, на чем настаивает правящий в германской федеральной земле Бавария "Христианско-социальный союз в Баварии" в связи с миграционным кризисом в Евросоюзе, является недопустимым. Об этом он заявил во вторник на международной конференции о перспективах развития ЕС "Пражский европейский саммит".

"Происходящие в Германии споры из-за нелегальной миграции реализовываются в предложения закрыть государственные границы [внутри Шенгена] и восстановить пограничный контроль. Это является для нас [Чехии] неприемлемым", - подчеркнул премьер.

Процветание Чехии, по словам Андрея Бабиша, во многом зависит от бесперебойного функционирования Шенгенской зоны. Восстановление пограничного контроля приведет к снижению ее экономических показателей в связи с появлением бюрократических формальностей при пересечении грузов и граждан на внутренних границах государств - членов Шенгена. Республика экспортирует товары, прежде всего, в эти страны, и наибольшее число туристов прибывает именно оттуда.

Андрей Бабиш фактически поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, которая недавно отвергла требование баварской партии восстановить пограничный контроль. Она, в частности, указала, что возможное восстановление ФРГ своих границ приведет к тому, что другие государства - члены Шенгенской зоны последуют ее примеру. Эта мера, в чем уверена канцлер, не поможет урегулировать проблему нелегальной миграции в Евросоюзе.